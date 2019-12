Hecke steht in Flammen

Rodenkirchen Zu einem Heckenbrand mussten in der Nacht zu Dienstag gegen 2.30 Uhr die Feuerwehren aus Rodenkirchen und Schwei ausrücken. An der Flutstraße in Rodenkirchen stand ein etwa sechs Meter langes Stück einer Lebensbaumhecke in Flammen. Anwohner hatten den Brand gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf die angrenzende Bebauung verhindern. Die Polizei schätzt den Schaden auf 300 Euro. Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Nordenham unter Telefon 04731/99810 entgegen.