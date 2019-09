Rodenkirchen Nach drei Einbrüchen in Rodenkirchen hat die Polizei in der Nacht zu Montag einen Tatverdächtigen gefasst: einen 17-Jährigen Nordenhamer. Allerdings kann er für die Straftaten nicht allein verantwortlich sein, sagen die Ermittler.

Deshalb bittet das Polizeikommissariat Nordenham, Telefon 04731/9 98 10, um Hinweise von Zeugen zu weiteren Verdächtigen.

Die Einbrüche wurden in der Nacht zu Montag zwischen 1 und 3 Uhr verübt. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu zwei Lebensmittelmärkten an der Marktstraße, indem sie Fensterscheiben einschlugen. Allerdings kamen sie nicht weit: Beim ersten Einbruch störte ein aufmerksamer Zeuge, beim zweiten die Alarmanlage. Ob die Täter etwas erbeuteten, steht noch nicht fest.

Mehr Erfolg hatten die Unbekannten im Jugendzentrum in der Markthalle. Sie knackten die Eingangstür und sackten eine Playstation, mehrere Playstation-Spiele und einen Laptop ein.

Die Polizei durchkämmte das Umfeld und stieß dabei auf den 17-jährigen Nordenhamer, den sie durchsuchte. In seinen Rucksäcken fand sie Diebesgut aus dem Jugendzentrum.

Der 17-Jährige ist ebenfalls verdächtig, in die beiden Läden eingebrochen zu sein; deshalb wurde er vorläufig festgenommen. Weil kein Haftantrag gestellt wurde, übergaben die Beamten ihn an seine Mutter. Die Höhe des Gesamtschadens muss noch ermittelt werden. Wegen der Gesamtumstände der Taten nimmt die Polizei an, dass der junge Mann sie nicht allein verübt hat.