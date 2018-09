Rodenkirchen Nach fünf Tagen Marktwache ist bei Ortsbrandmeister Lars Stratmann und seinen Mitstreitern nur noch eine Frage offen: „Was machen die anderen Leute eigentlich beim Markt?“ Feuerwehr, Johanniter und Sicherheitskräfte jedenfalls, das betonten alle Beteiligten am Dienstagabend bei der abschließenden Pressekonferenz, haben ihren Einsatz auch diesmal gern gemacht.

„Immer besser“

„Es wird von Jahr zu Jahr besser“, ergänzte Lars Stratmann, „wir sind wie eine große Familie.“ Dieser großen Familie fühlt sich auch Adriano Pund zugehörig, der Chef von Pund Security. Dieser Sicherheitsdienst wird seit zwei Jahren beim Markt eingesetzt.

Auch Katja Ratjen-Barz, die stellvertretende Ortsbeauftragte der Johanniter-Unfall-Hilfe, war wieder gern dabei – nicht zuletzt wegen der guten Gemeinschaft.

Abgesehen von der Nacht auf Sonntag, in der es etwa 25 Einsätze gab (die NWZ berichtete ausführlich), verliefen die Marktwachen vergleichsweise ruhig und entspannt. Die erste Marktwache der Feuerwehr begann am Freitagabend um 22 Uhr, die letzte endete am Mittwochmorgen um 6 Uhr. Meistens waren sechs Leute im Einsatz, am Sonnabend und in der Nacht zu Sonntag waren es zwölf. Insgesamt waren 38 Feuerwehrleute dabei, darunter drei aus Reitland und einer aus Schwei.

Die Johanniter hatten 20 Helfer im Einsatz, darunter die Freunde aus Edewecht mit ihrem Rettungstransportwagen, Pund Security war mit acht Leuten im Außendienst und mit fünf Leuten in Böselers Festzelt vertreten. Detlef Schumacher, der Ortsbeauftragte der Johanniter, beziffert die ernsthaften Einsätze seiner Leute auf 40 bis 50.

Rauchmelder piepen

Den ersten Einsatz für die Feuerwehr gab es am Sonnabendmittag, als der Umzug aufgebaut wurde. Jugendfeuerwehrleute hörten an der John-F.-Kennedy-Straße in einem Mehrfamilienhaus Rauchmelder piepen. Sie klingelten Sturm, ihnen wurde geöffnet, und sie fanden in einer Wohnung Töpfe auf dem heißen Herd, während die Bewohner auf dem Balkon saßen.

Glück im Unglück hatte eine 17-Jährige, die hinter der Genossenschaft in einen Graben geschubst worden war und nicht ohne fremde Hilfe wieder herauskam. Wegen Unterkühlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht – und weil sie noch minderjährig ist, handelte es sich dabei um eine Kinderklinik.

Wirklich bewährt hat sich der Windmesser, den der Zeltwirt Peter Böseler der Feuerwehr am Sonnabend zur Verfügung gestellt hatte. Für rund 1000 Euro wollen sich die Brandschützer jetzt selbst ein solches Gerät anschaffen, damit sie ortsbezogene Wetterdaten bekommen können.

Großes Lob zollte Lars Stratmann der neuen Marktmeisterin Merle Lienemann – nicht nur wegen des Sicherheitskonzeptes, das es jetzt endlich gibt, sondern auch wegen ihrer hohen Präsenz.

Auf gut 40 beziffert die Polizei die Zahl ihrer Einsätze. Die Beamten mussten neun Ermittlungsverfahren einleiten, hauptsächlich wegen Körperverletzung. Das seien deutlich weniger als im vergangenen Jahr. Insgesamt seien mehr als 50 Beamtinnen und Beamte vom Polizeikommissariat Nordenham sowie von der Polizeiinspektion Delmenhorst und der Bundespolizei im Einsatz gewesen.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir

Ein Video von einer Karussellfahrt des Jugendmusikzugs sehen Sie unter www.nwzonline.de/videos