Rodenkirchen Die Rodenkircher Radfahrer müssen sich an das Rechtsfahrgebot auf Radwegen halten. Ausnahmen werden nicht mehr zugelassen. Das hat Andreas Hoppe von der Verkehrsbehörde der Kreisverwaltung in der öffentlichen Sitzung des Infrastrukturausschusses des Rates klargestellt.

Neue Gesetzeslage

Damit ist eine Hoffnung vieler Radler zerstoben, die sich an den seit Jahrzehnten gestatteten Begegnungsverkehr auf ihren Radwegen gewöhnt hatten. „Die Gesetzeslage hat sich geändert“, betonte Andreas Hoppe. Jetzt sei Begegnungsverkehr innerorts nur noch auf Radwegen erlaubt, die mindestens drei Meter breit sind. Solche Radwege gebe es in Rodenkirchen aber nicht, und sie könnten auch kaum geschaffen werden.

Stattdessen schlug Andreas Hoppe vor, die Fußgänger-Ampel vom Rotdornweg zum Penny-Markt zu verlegen, weil die Radfahrer sie dort dringender brauchten.

Auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende Elke Kuik-Janssen und der CDU- Fraktionsvorsitzende Günter Busch vertraten die Auffassung, nur die Umsetzung einiger bestehender Fußgängerampeln und die Aufstellung weiterer Ampeln schüfen mehr Sicherheit.

Elke Kuik-Janssen brachte zudem Zebrastreifen und ein verschärftes Tempo-Limit im Dorf ins Gespräch. Sicherheit könnten auch rote Balken schaffen, die an Kreuzungen auf die Fahrbahn gemalt werden und Autofahrern signalisieren, dass Radler queren.

Das Rechtsfahrgebot gilt im Grunde schon seit der Fahrradnovelle 1997, sagte Hoppe. In Rodenkirchen war es vor Jahrzehnten nach dem Unfalltod zweier Schülerinnen aufgehoben worden, wie Günter Busch erinnerte. Auch die vier Ampeln im Ort wurden so postiert, dass sie an den Begegnungsverkehr auf Radwegen bestmöglich angepasst sind. Das sei nun nicht mehr der Fall.

Busch betonte, dass die Gemeinde immer alles erforderliche getan habe, um den Begegnungsverkehr auf Radwegen zu erhalten und zu fördern. So seien die Geh- und Radwege im Zuge der Dorferneuerung auf 2,50 Meter verbreitert worden, was nach dem damaligen Stand des Rechts ausreichend war.

Zudem habe die Gemeinde zwei der vier Fußgängerampeln – die am Rotdornweg und die am Norderweg – übernommen, als die Durchgangstrasse von der Bundes- zur Kreisstraße herabgestuft wurde.

Von Zebrastreifen dagegen hält Andreas Hoppe nicht allzu viel: Sie müssten regelmäßig gepflegt und bei Dunkelheit beleuchtet werden.

„Kinder sind Kinder“

Elke Kuik-Janssen sagte, bei der Lösung der Problematik müsse sowohl die Vernunft der Kinder als auch die Akzeptanz bei den Erwachsenen berücksichtigt werden. „Kinder sind Kinder“, sagte sie, „die schieben ihr Fahrrad nicht, nur weil sie ein paar Meter nicht links fahren dürfen.“

Auch über diese Problematik wollen die Fraktionen intern weiterdiskutieren.

Inzwischen erledigt hat sich das kurzzeitig aufgetretene Problem mit der Ampel zwischen Schulstraße und Marktplatz, die während des Gastspiels des Zirkus‘ Olympia vorübergehend nicht zugänglich war. „Das Problem war leicht zu beheben und tritt nicht wieder auf“, sagte Bürgermeister Klaus Rübesamen zu.