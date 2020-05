Randale In Rodenkirchen: Alkoholisierter Mann bewirft Fahrzeuge und deren Fahrer mit Flaschen

Rodenkirchen Unter Alkoholeinfluss hat ein Mann am Freitag gegen 14 Uhr an der Parkallee in Rodenkirchen mehrere vorbeifahrende Autos und deren Fahrer mit Flaschen beworfen. Das teilt die Polizei mit,

Mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt. Als die jeweiligen Fahrer ausstiegen, wurden sie ebenfalls zum Ziel des Mannes und mit Bierflaschen beworfen. Streifenbeamte setzten dem Ganzen ein Ende, als sie den 39-jährigen Nordenhamer festsetzen. Dieser widersetzte sich und wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen gestellt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.