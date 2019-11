Rodenkirchen Ein herrenloser Anhänger hat am Freitagmorgen in Rodenkirchen einen schweren Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, rammte das großrädrige Gefährt einen VW, an dessen Steuer eine 49-jährige Stadlanderin saß. Die Frau musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich zur Mittagszeit in Höhe der Marktstraße 19. Ein 20-Jähriger zog den Ackerwagen in Richtung Lange Straße hinter seinem Trecker her, bis sich das Fahrzeug vermutlich wegen eines technischen Defekts ausklinkte. Ein weiterer technischer Defekt führte vermutlich dazu, dass der Anhänger nicht sofort bis zum Stillstand abgebremst wurde.

Der Anhänger geriet in den Gegenverkehr, wo er den VW rammte. Wie schwer die Verletzungen der Autofahrerin sind, konnte die Polizei am Freitagnachmittag noch nicht abschätzen.

Die Ortsdurchfahrt musste für etwa 50 Minuten voll gesperrt werden. Der Schaden beträgt rund 10 000 Euro; die Polizei ermittelt weiter.