Rodenkirchen Ein tragisches Unglück hat sich in Strohausen ereignet: Eine 57-jährige Stadlanderin ist unweit von Mengers Park in einen Graben gefallen und ertrunken. Dort wurde sie am frühen Donnerstagmorgen von einer Spaziergängerin gefunden.

Hinweise auf ein Fremdverschulden hat die Polizei nach eigenen Angaben nicht. Auf Nachfrage der NWZ schloss die Pressestelle der Polizeiinspektion in Delmenhorst aber nicht aus, dass Alkoholgenuss zu dem Unglück geführt haben könnte.

Unterwegs mit Hund

Wann die 57-Jährige in den Rodenkircher Zuggraben gestürzt ist, konnte die Polizei noch nicht sagen: Diese Frage soll eine Obduktion klären, für die der Leichnam nach Oldenburg gebracht worden ist.

Gefunden worden war die Verunglückte am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr an der Straße Strohauserdeich von einer Rodenkircherin, die dort mit ihrem Hund spazieren ging. Um die Rettungskräfte zu alarmieren, musste die Frau den Fundort für einen Augenblick verlassen. Als sie zurückkehrte, war die Leiche nicht mehr zu sehen.

Gegen 5.45 Uhr trafen Beamte des Polizeikommissariats Nordenham am gemeldeten Fundort an. Sie fanden den Leichnam am Park wieder – und zwar in Höhe der Deichtrift zum Sportboothafen Strohausersiel. Dort ist der Graben zwar nur einen Meter tief, aber fünf Meter breit.

Reanimation ohne Erfolg

Bis die Rettungskräfte eintrafen, versuchten die Polizeibeamten die Frau wiederzubeleben – doch ohne Erfolg. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Hinweise auf die Identität der Frau gab die Handtasche, die die Ermittlungsbeamten in unmittelbarer Nähe des Fundortes sicherstellten: Darin befanden sich auch Ausweisdokumente.