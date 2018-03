Rodenkircherwurp Bei der Alarmierung war noch von einem Wohnungsbrand die Rede. Aber tatsächlich handelte es sich um ein Feuer in einem Stallgebäude, zu dem die Feuerwehr am Sonnabend gegen 22.30 Uhr ausrücken musste. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an der Melkanlage waren auf einem Bauernhof an der Schweier Straße in Rodenkircherwurp mehrere Paletten mit Einstreu in Brand geraten. Den Einsatzkräften gelang es gemeinsam mit dem Landwirt, die Tiere rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf etwa 30 000 Euro.

An den Löscharbeiten beteiligten sich sich die Feuerwehren Rodenkirchen und Schwei. Zudem war das Drehleiterfahrzeug der Braker Feuerwehr vor Ort. Zur Absicherung des Wohnhauses wurde die Feuerwehr Esenshamm alarmiert.

Die starke Rauchentwicklung war weit über dem Stall sichtbar und verteilte sich schnell auch auf das angrenzende Wohngebäude. Das Augenmerk der Feuerwehr und des Landwirts lag zunächst auf der Rettung der Tiere. Dazu gehörten 40 Kühe, die in einen angrenzenden Stall getrieben werden konnten, sowie ein Pony und ein Pferd.

14 Atemschutzgeräteträger fuhren mit einem Radlader das Einstreumittel zum Ablöschen ins Freie. Aufgrund der Frostwetters gestalteten sich die Arbeiten schwierig. Denn das Wasser gefror schnell auf dem Boden und an den Armaturen der Feuerwehrgeräte.

Unter dem Kommando des Rodenkircher Ortsbrandmeisters Lars Stratmann waren insgesamt 55 Feuerwehrleute im Einsatz. Zudem waren der Rettungsdienst, die Johanniter-Unfallhilfe Stadland und ein Mitarbeiter des Stadlander Bauhofs vor Ort. Lars Stratmann sprach dem Landwirt ein großes Lob aus, weil er das Feuer früh gemeldet und die Brandretter vorbildlich unterstützt hatte. So sei es möglich gewesen, das Feuer auf einen kleinen Teil des Stalls zu begrenzen.