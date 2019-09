31-Jähriger leicht verletzt

Ruhwarden Leicht verletzt wurde ein 31-Jähriger aus Butjadingen bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.10 Uhr, in Butjadingen. Der 31-Jährige war mit seinem Auto auf der Straße Düke aus Richtung Kleintossens kommend in Fahrtrichtung Ruhwarden unterwegs, als er in einer Rechtskurve aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kam auf dem Dach liegend im Graben links neben der Straße zum Stehen.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 3700 Euro.