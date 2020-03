Unfall: Auto fliegt über Graben und landet in Garten

Schmalenfleth Durch einen lauten Knall ist eine Zeugin am Sonntag gegen 6.40 Uhr auf einen Verkehrsunfall in der Wikinger Straße in Schmalenfleth aufmerksam geworden. Sie sah nicht nur den verunfallten Pkw, sondern auch den offensichtlichen Fahrer, der sich torkelnd vom Ort des Geschehens entfernte; sie verständigte Polizei und Rettungsdienst.

Und die Beamten entdeckten einen spektakulären Unfall: Der Pkw war – in Richtung Rodenkirchen unterwegs – in einer scharfen Linkskurve in Höhe der Friesenstraße geradeaus über eine Verkehrsinsel mit mehreren Verkehrszeichen gefahren. Danach hob der Pkw ab, überquerte einen wasserführenden Graben und landete nach 25 Metern auf einem Grundstück. Hier durchbrach das Fahrzeug nach weiteren zehn Metern einen Weidezaun und kollidierte frontal mit einem Baum.

Den Fahrer, ein 32-jähriger Mann aus Stadland, fanden die Beamten in einem naheliegenden Haus schlafend vor. Von ihm ging starker Alkoholgeruch aus. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille.

Da er sich durch den Unfall leichte Verletzungen zuzogen hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Den Sachschaden Schätzt die Polizei auf insgesamt 15 000 Euro.