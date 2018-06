Schweewarden Jetzt ist es offiziell: Die Freiwillige Feuerwehr Schweewarden verfügt über ein neues Mittleres Löschfahrzeug (MLF). Der 7,49-Tonner ist bereits im März aus Dissen im Landkreis Osnabrück nach Nordenham überführt und dort beklebt worden. Die letzten Umbauarbeiten sind aber noch nicht endgültig abgeschlossen, teilt die Feuerwehr mit.

Das MLF ermöglicht technische Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen und bietet insgesamt sechs Brandschützern Platz. Die Kosten belaufen sich für ein solches Neufahrzeug einschließlich der erforderlichen Umbauarbeiten auf rund 180 000 Euro. „Das könnte euer Fahrzeug werden“, hatte Stadtbrandmeister Ralf Hoyer bereits im August 2016 zu den Schweewardern gesagt.

19 Monate sind seitdem vergangen, ein Zeitraum, der für die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges keineswegs lang ist. „Das ist wohl der Zyklus, den man hier so braucht“, stellte Bürgermeister Carsten Seyfarth in seinem Grußwort fest, bevor er den Schlüssel an die Feuerwehr übergab. Sowohl er als auch der Stadtbrandmeister lobten die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit von Verwaltung und Feuerwehr.

Das Vorgängermodell, ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF), war mit einem stolzen Alter von 28 Jahren in die Jahre gekommen und seit dem Frühling nicht mehr einsatzfähig. Seitdem hatte die Einswarder Ortswehr den Kameraden in Schweewarden ihr MLF zur Verfügung gestellt.

Das neue Schweewarder Modell, das baugleich mit dem Esenshammer ist, hat seine Jungfernfahrt bereits hinter sich. Es kam, wie Ortsbrandmeister Peter Hoffmann berichtete, bei einem Wohnungsbrand in Blexen als Zweitfahrzeug zum Einsatz.

Zu der offiziellen Fahrzeugübergabe am Freitag waren knapp 60 Gäste eingeladen worden, darunter zahlreiche Mitglieder der Orts- und Werksfeuerwehren.

Für die Bürger und alle Interessierten bestand am Sonnabend die Möglichkeit, das neue MLF bei einem Tag der offenen Tür zu besichtigen.