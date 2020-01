Schwei Ein mit drei jungen Leuten besetztes Auto ist in der Nacht zu Sonntag auf der B 437 in der Wesermarsch verunglückt. Das Fahrzeug war von Varel in Richtung Rodenkirchen in Höhe der Olympiastraße aus ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten.

Das Auto schoss über die Gegenfahrbahn und kam kopfüber im Straßengraben zum Liegen. Die Alarmierung der drei Ortsfeuerwehren Schwei, Rodenkirchen und Schweiburg erfolgte am Sonntagmorgen um 3.59 Uhr. 48 Feuerwehrkameraden waren waren vor Ort.

Der Feuerwehrgemeindepressewart Andreas Reimers-Lochmann sagte: „Wir konnten die Personen ohne schweres Gerät aus dem Fahrzeug befreien.“ Alle drei Verunglückten wohnen in Nordenham. Zur vorsorglichen Kontrolle kam die 18-jährige Fahrerin ins Krankenhaus. Die Mitfahrer, 19 Jahre und 17 Jahre, blieben unverletzt. Die Polizei Nordenham nahm die Ermittlung zur Unfallursache auf. Die B 437 war kurzzeitig gesperrt.