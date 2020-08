Drei Verletzte: Unfall mit vier Fahrrädern

Schwei Drei Radfahrer sind am Sonntagvormittag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren zwei von ihnen, ein 72- und ein 74-jähriger Stadlander, mit ihren Rädern hintereinander auf dem Radweg an der Bundesstraße 437 in Richtung Schwei unterwegs, als ihnen zwei weitere nebeneinander fahrende Radler entgegenkamen. Der mittig fahrende 57-Jährige bemerkte die beiden anderen nicht rechtzeitig, so dass er mit den beiden älteren Radlern zusammenstieß. Alle drei kamen zu Fall und verletzten sich leicht. Gesamtschaden: 250 Euro.