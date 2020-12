Sattelzug im Graben: B 437 zwei Stunden voll gesperrt

Schwei Die Bundesstraße 437 musste am frühen Montagabend westlich von Schwei wegen eines Unfalls mehr als zwei Stunden lang voll gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 49-Jähriger aus dem Landkreis Wittmund gegen 14 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße in Richtung Westen unterwegs, als er ausgangs einer Linkskurve in Höhe der Olympiastraße aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Graben rutschte. Der Fahrer blieb unverletzt, aber an seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von 3000 Euro. Wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten war die Bundesstraße von 17 bis 19.20 Uhr voll gesperrt.

