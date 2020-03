Schuppen steht in Flammen

Schwei Das war Glück im Unglück: Ein Geräteschuppen an der Schwalbenstraße in Schwei ist am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen.

Zeugen benachrichtigten den Gemeindebrandmeister Robert König, der direkt gegenüber der Brandstelle wohnt. Der Feuerwehr-Chef alarmierte sofort die Großleitstelle, die die Brandschützer aus Schwei und Schweiburg losschickte.

Rund 50 Feuerwehrleute rückten aus und löschten den Vollbrand binnen einer knappen halben Stunde. Zwar war der kleine Geräteschuppen nicht mehr zu retten, wohl aber das leerstehende Haus, an das er unmittelbar grenzt. An diesem Haus sind jetzt einige Brandspuren zu erkennen.

Menschen wurden nicht verletzt, der Schaden blieb überschaubar. Die Ursache muss die Polizei noch ermitteln.