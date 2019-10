Baum blockiert Bundesstraße

Schweiburg Zu einem Einsatz auf der Bundesstraße 437 in Richtung Schweierzoll wurde die Stützpunktfeuerwehr Schweiburg am Donnerstag um 7.54 Uhr alarmiert. „Baum auf der Fahrbahn“ lautete die Einsatzmeldung von der Großleitstelle Oldenburg. Auf einem an die Straße grenzenden Privatgrundstück war aus ungeklärten Gründen ein Baum umgekippt. Dieser blockierte dadurch die Fahrbahn der B 437. In kurzer Zeit hatten die 22 Einsatzkräfte unter der Leitung von Ortsbrandmeister Jörg Schröder mit der Kettensäge den Baum zerkleinert und von der Fahrbahn entfernt. Der Verkehr konnte anschließend wieder störungsfrei rollen.