Schweiburg Schwieriger Einsatz bei nasskalter Witterung mit einem guten Ende: Die Stützpunktfeuerwehr Schweiburg ist am Samstagnachmittag, um 14.16 Uhr von der Großleitstelle Oldenburg zu einer Großtierrettung auf der Weide eines landwirtschaftlichen Anwesens an der Bundesstraße 437 zwischen Schweiburg und Schweierzoll gerufen worden.

Bereits kurze Zeit später war die Stützpunktfeuerwehr Schweiburg mit drei Einsatzfahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften am Einsatzort. Ein Pferd auf der Weide war in den wassergefüllten Graben geraten und konnte sich nicht aus eigener Kraft aus seiner misslichen Lage in Wasser und Schlamm befreien. Der Hofeigentümer hatte zunächst mit eigenen Leuten versucht, das Pferd zu retten, rief dann aber doch die Feuerwehr und die Tierärztin um Hilfe.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie die Leute vom Hof und die Tierärztin konnten dann gemeinsam nach mehreren Versuchen und in mühevoller Arbeit das Pferd mit Hilfe von Gurten und Schläuchen, Muskelkraft und Traktor unverletzt aus dem gefüllten Graben auf das trockene Ufer bringen, wo es von der Tierärztin betreut wurde und sich in der Weide nach dem ersten Galopp schnell vom Schreck erholte. Der Einsatzleiter, Jörg Schröder, Ortsbrandmeister der Stützpunktfeuerwehr Schweiburg, war mit dem Ablauf der Rettungsaktion und der guten Zusammenarbeit an der Einsatzstelle voll zufrieden, wie er im Gespräch mit der NWZ erleichtert mitteilte.