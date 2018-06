Schweiburg Zu einem Autobrand auf der Bundesstraße 437 zwischen Diekmannshausen und Schweiburg sind am Donnerstag, 7. Juni, die Freiwilligen Feuerwehren Schweiburg und Jade um 12.07 Uhr von der Großleitstelle in Oldenburg gerufen worden.

In Höhe der Abzweigung nach Jaderaußendeich konnte der Fahrer sein Fahrzeug, ein Mercedes-Kombi mit Friesländer Kennzeichen, auf dem Bushalteplatz zum Glück noch rechtzeitig und unverletzt verlassen. Der 60-Jährige aus Varel kam mit dem Schrecken davon. Der Brand hatte sich während der Fahrt am Unterboden entwickelt, teilte die Polizei Nordenham mit, die von einem technischen Defekt ausgeht. Am Wagen entstand Totalschaden, den die Polizei auf mehr als 2500 Euro schätzt.

Sehr schnell hatte sich eine riesige Rauchwolke entwickelt. Beim Eintreffen der Feuerwehrfahrzeuge brannte das Fahrzeug in voller Ausdehnung. Die Einsatzkräfte begannen unter Atemschutz sofort mit dem Schnellangriff und auch mit Schaum ihren Löschangriff und hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Bis zum Eintreffen der Polizei übernahm die Feuerwehr auch die Verkehrsregelung auf der vielbefahrenen Bundesstraße 437, die zeitweise während der Löscharbeiten voll gesperrt werden musste.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte nach kurzer Zeit „Feuer aus“ gemeldet werden. Kurze Zeit später konnte die Polizei die Straßensperrung aufheben, so dass sich dann auch der lange Rückstau auflösen konnte.