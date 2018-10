Schweiburg Durch ein Knallgeräusch war die Hausbewohnerin in der Gartenstraße in Schweiburg am Mittwoch rechtzeitig auf den Küchenbrand in ihrer Wohnung aufmerksam geworden. Sofort hat sie über den Notruf 112 die Großleitstelle in Oldenburg informiert, die dann um 12.23 Uhr den Alarm für die Freiwilligen Feuerwehren Schweiburg und Jade auslöste.

Die Feuerwehr Schweiburg war dann schnell mit drei Einsatzfahrzeugen und 22 Einsatzkräften am Brandort. Die Feuerwehr Jade brauchte hier nicht mehr tätig werden. Atemschutzgeräteträger gingen in den verqualmten Raum vor, erkundeten die Lage und konnten das Feuer in der Dunstabzugsanlage schnell löschen. Die Wohnung wurde mit dem Hochdrucklüfter rauchfrei gemacht und frisch belüftet. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr hält sich der Schaden zum Glück noch in Grenzen. Die Polizei begann sofort mit der Brandermittlung und die Techniker der EWE kümmerten sich nach den Löscharbeiten um die Versorgungsleitungen im Haus.

Der Einsatzleiter, Ortsbrandmeister Jörg Schröder von der Stützpunktfeuerwehr Schweiburg, zeigte sich mit dem Einsatzverlauf wieder sehr zufrieden. Am Tag vorher war die Feuerwehr in Sehestedt zu einem Gaseinsatz gerufen worden.