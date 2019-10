Schweiburg Bei Reparaturarbeiten am Auspuff ist ein Mann am Montagabend in Schweiburg unter seinem Pkw eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 46-Jährige hatte seinen Pkw mit einem Wagenheber aufgebockt, diesen jedoch nicht ausreichend gesichert.

Um 20.25 Uhr erhielten die Feuerwehren Schweiburg und Jade die Meldung zu der verletzten, eingeklemmten Person in Schweiburg über die Großleitzentrale Oldenburg. Die Feuerwehren rückten mit 35 Personen an. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Verunglückte bereits von einem Nachbarn befreit worden.

Die Feuerwehr Schweiburg um Ortsbrandmeister Jörg Schröder leistete Erste Hilfe. Der Schwerstverletzte wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gefahren. Die Polizei Varel nahm die Ermittlungen auf.