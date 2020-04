Verkehrsunfall In Schweierfeld: Betrunkener Fahrer landet im Graben und flüchtet

Schweierfeld Ein verunfallter Personenwagen im Straßengraben an der Niedernstraße in Schweierfeld ist der Polizei am Sonntag gegen 7.50 Uhr von einem Landwirt aus der Nachbarschaft gemeldet worden. Die verletzte Person sei offenbar eingeklemmt, hieß es. Die alarmierten Feuerwehren aus Schwei, Reitland, Rodenkirchen und Schweiburg rückten aus mit insgesamt etwa 100 Freiwilligen. Sie trafen jedoch keine Person mehr in dem Auto an.

Das Fahrzeug hatte sich bei dem Unfall überschlagen und lag mit dem Dach nach unten im Graben. Die Scheibe an der Fahrertür war eingeschlagen.

Umgehend machten sich Feuerwehrleute auf die Suche, ließen nicht locker und fanden nach etwa zwei Stunden den Autofahrer einige hundert Meter von der Unfallstelle entfernt in einem Graben versteckt liegend. Bei der Suche setzten die Freiwilligen auch eine Wärmebildkamera und eine Drohne ein.

Mit einem Imbiss wurden sie von einem Einzelhändler aus Schweiburg gestärkt. Die Einsatzleitung hatte der Schweier Ortsbrandmeister Kim Klingenberg. Vor Ort war auch der nur etwa 200 Meter entfernt wohnende Reitlander Ortsbrandmeister Stefan Joachimsthaler.

Nach Polizeiangaben stand der 35-jährige Autofahrer aus Brake erheblich unter Alkoholeinfluss und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er hatte sich selbstständig aus dem Wagen befreien können und sich dann davon gemacht, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der 35-Jährige wurde mit einem Rettungswagen dem St.-Bernhard-Hospital in Brake zugeführt, wo ihm während der Behandlung auch eine Blutprobe zum Nachweis der Fahruntüchtigkeit entnommen wurde. Entsprechende Strafverfahren gegen ihn sind eingeleitet worden.

Die Rettungshundestaffel der Freiwilligen Feuerwehr Lemwerder war ebenfalls alarmiert worden, brauchte nach Angaben von Andreas Reimers-Lochmann, Sprecher der Stadlander Feuerwehren, aber nicht mehr in Einsatz treten. Angerückt waren auch die Stadlander Gemeindefunkgruppe und ein Rettungswagen aus Brake.

Laut Polizei hatte der Autofahrer augenscheinlich die Niedernstraße in Schweierfeld aus Richtung Ahtingsweg kommend in Richtung Bundesstraße 437 befahren. In Höhe der Hausnummer 7 war er aufgrund einer Bodenwelle nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben geschleudert.

An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf etwa 8000 Euro.