Bei Zusammenstoß: 20-Jährige schwer verletzt

Seefeld Bei einem Verkehrsunfall ist eine 20-jährige Beifahrerin am Montag in Seefeld schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Zusammenstoß um 17.25 Uhr, als ein 18-Jähriger mit seinem Audi vom Seefelder Weg in die Straße Seefelderschaart einbog und dabei einen vorfahrtsberechtigten Peugeot übersah, der zuvor von einem Privatweg eingebogen war.

Die Wucht des Zusammenpralls war so heftig, dass beide Autos in den angrenzenden Straßengraben schleuderten. Der 24-jährige Peugeot-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon, während seine 20-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen am Fuß erlitt. Rettungskräfte behandelten die Verletzten noch am Unfallort, ehe sie in ein Krankenhaus gefahren wurden.

Abschleppunternehmen bargen die schwer beschädigten Autos von der Unfallstelle; den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 12 500 Euro.

Den Unfallverursacher erwarten nun ein Bußgeldverfahren und ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, ergänzt die Polizei.