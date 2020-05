Feuer: Funkenflug ist Ursache

Seefeld Funkenflug aus dem Schornstein ist die Ursache für den Brand, der am Montagabend auf dem Reetdach eines Einfamilienhauses an der Straße Seefeldermoor ausgebrochen war. Das teilt die Polizei mit. Die Funken hatten das Reetdach von außen entflammt. Die Brandsachverständigen schließen sowohl ein Fremdverschulden als auch einen technischen Defekt als Ursache aus. Der Schaden beträgt insgesamt rund 600 000 Euro. Der Brand war am Montagabend gegen 17.52 Uhr ausgebrochen; die Eigentümer, ein 64 und 65 Jahre altes Ehepaar, und ein 67-jähriger Nachbar hatten versucht, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen, ehe die Feuerwehr anrückte.

