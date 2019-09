Seefeld Die Ortswehr Seefeld geht mit einer teilerneuerten Führungsspitze in die nächsten sechs Jahre. Der bisherige stellvertretende Ortsbrandmeister Eric Ripphoff tritt zum 1. Oktober ins Glied zurück, seine Stelle übernimmt der 43-jährige Arne Spohler. Ortsbrandmeister Stephan Hennings verlängert für eine zweite sechsjährige Amtszeit. Selbstverständlich war das für ihn nicht: „Gekämpft habe ich um diese Entscheidung schon.“

Für den Gemeinderat dagegen war die Sache klar: Einstimmig genehmigte das Gremium sowohl die Wiederwahl von Stephan Hennings als auch die Wahl von Arne Spohler und die vorzeitige Abberufung von Eric Ripphoff.

In Bayern eingetreten

Stephan Hennings brennt für die Feuerwehr. Schon als 15-Jähriger trat er ein – 1983 war das, in Ottobrunn im Landkreis München. Dabei ist Stephan Hennings gar kein Bayer, er ist Seefelder. Aber sein Vater war Soldat, und so zog er mit ihm und der übrigen Familie durch ganz Deutschland. Doch fünf der sechs Sommerferienwochen verbrachte er auf dem Bauernhof seiner Großeltern in Seefeld.

Dort gefiel es ihm richtig gut, wie er sagt: „Ich habe mir immer gewünscht, als Erwachsener in Seefeld zu wohnen.“

In die Feuerwehr trat er ein, weil er schon leidenschaftlicher Pfadfinder war und er fand, dass beides einander nahe liegt: Sowohl Pfadfinder als auch Feuerwehrleute wollen anderen Menschen helfen.

„Ich bin nicht sehr gläubig, aber mir gefällt der Spruch ,Tue Gutes, und dir wird Gutes getan‘“, sagt Stephan Hennings. „Wenn jeder etwas für andere tun würde und nicht nur für sich selbst, dann hätten wir eine bessere Gesellschaft.“

1993 zog er nach Seefeld, und um mehr Menschen aus dem Dorf kennenzulernen, trat er in die Feuerwehr ein. Damals war Reiner Böning Ortsbrandmeister. Seitdem hat Stephan Hennings, der hauptberuflich als Bauleiter im Straßenbau tätig ist, viele Aufgaben übernommen. Auf Kreisebene ist er Ausbilder für Motorsägen und Deichschutz, er ist Zugführer der Kreisfeuerwehrbereitschaft und bei der Technischen Einsatzleitung des Landkreises für Versorgung zuständig. An der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz in Loy unterrichtet er als Gastdozent theoretischen und praktischen Deichschutz. Bis 2004 war er zudem Gemeindejugendwart.

Tochter spielt Bundesliga

„Ich brauche keinen Fernseher“, sagt Stephan Hennings verschmitzt, „ich bin sowieso keinen Abend zu Hause.“

Seit September 2013 ist er Ortsbrandmeister. Dass er für eine Wiederwahl kandidieren würde, war keine Selbstverständlichkeit, wie er betont. Denn seit einiger Zeit ist seine 15-jährige Tochter Jona, die bei seiner Ex-Frau in Brake wohnt, Torhüterin der U17-Fußballerinnen von Werder Bremen – und ihr Team spielt in der Bundesliga.

Das bedeutet drei Abende in der Woche Training, dazu kommen die Spiele. Stephan Hennings fährt sie gern zum Training, denn dann haben die beiden Zeit zum Reden. Zuschauen mag er aber nicht – Fußball ist nicht seins. Wenn die Tochter trainiert, fährt er Inliner oder Fahrrad oder er läuft.

Für die Feuerwehr ist seine Tochter Jona bisher ebenso wenig entflammt wie sein 13-jähriger Sohn Jonte, der ebenfalls bei der Mutter lebt.

Was Stephan Hennings zum Weitermachen motiviert, ist das Feuerwehr-Team in Seefeld. Es gebe keine Grüppchen, und jeder sei bereit, seinen Part zu leisten, sagt er. 40 Aktive stehen bereit, darunter 3 Frauen. 2 weitere Frauen rücken demnächst aus der Jugendwehr nach.

Die wichtigsten Aufgaben der nächsten Jahre sind die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs und die Erneuerung des Gerätehauses. Um das Löschfahrzeug kümmert sich Arne Spohler, der als Elektriker bei Premium Aerotec arbeitet. Demnächst wird er zum zweiten Mal Vater.

Für das Gerätehaus fühlt sich Stephan Hennings zuständig. Seit dem Abriss des alten Spritzenhauses, das als Lager genutzt wurde, reicht der Platz nicht mehr aus, zudem können viele Vorschriften kaum noch eingehalten werden. Ob die Probleme mit einem Anbau oder einem Neubau gelöst werden können, muss sich noch zeigen.