Nahezu ungebremst aufgefahren

Seefeld Schwere Verletzungen hat ein 37-Jähriger am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Seefeld erlitten. Wie die Polizei mitteilt, übersah der Stadlander gegen 17.40 Uhr einen am Rand der Hauptstraße geparkten Ford, als er in seinem Volkswagen in Richtung Schwei unterwegs war. Der Mann fuhr nahezu ungebremst auf das geparkte Auto auf, das nach Angaben der Polizei unter einer Straßenlaterne stand. Die Rettungskräfte brachten ihn nach einer ambulanten Erstversorgung ins Krankenhaus. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford gegen eine Vorgartenmauer geschleudert, die dabei beschädigt wurde. Beide Autos sind ebenfalls schwer beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 32 000 Euro; Alkohol war nicht im Spiel.

