Unbekanntebrechen Zapfsäule auf

Seefeld Unbekannte haben in der Nacht zu Montag einen Zapfsäulenautomaten der Tankstelle an der Morgenländer Straße aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, geschah die Straftat zwischen 1 und 1.30 Uhr. Die Täter stahlen zwar kein Bargeld, richteten aber einen Schaden im fünfstelligen Bereich an. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass zwei Fahrzeuge mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Zeugen, die vor oder während der Tatzeit an der Tankstelle Fahrzeuge gesehen haben oder andere Angaben zu der Tat machen können, bittet die Polizei, sich unter Telefon 04731/9 98 10 oder 04732/389 zu melden.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir