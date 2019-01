Stadland Ein Rinderstall ist in der Nacht zu Sonntag in Flammen aufgegangen, teilt die Polizei mit. Beim Vorbeifahren entdeckten Verkehrsteilnehmer um 0.53 Uhr das Feuer an der K197 / Reitlanderzoll und informierten die Feuerwehr. Nach Eingang des Notrufes wurde zunächst von einem Vollbrand eines großen Rinderstalles ausgegangen, so dass zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren alarmiert wurden.

Insgesamt waren circa 70 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Stollhamm, Reitland, Seefeld, Schweiburg und Nordenham im Einsatz. Der Stall besteht aus einem geschlossenen und einem offenen Teil. Vom Brand betroffen war nur der offene Teil des Stalls, ein sogenannter Rinderunterstand. Durch die Flammen wurden die Außenwand, das Dach und die Rückwand des Stalles beschädigt.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer schnell. Zum Brandzeitpunkt waren in dem Unterstand insgesamt vier Kälber untergebracht. Ein Kalb verendete infolge des Brandes, ein weiteres Kalb wurde verletzt. Die zwei weiteren Kälber blieben unverletzt, wobei sich eines während des Brandes aus der Stallung entfernt hatte und zunächst nicht auffindbar war.

Die Schadenshöhe wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird ein technischer Defekt vermutet.