Stadland Nach einem Schornsteinbrand auf einem Hof in Osterseefeld in der Gemeinde Stadland ist ein Anwohner mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer war laut Polizei durch den „unsachgemäßen Betrieb des Schornsteins“ ausgebrochen. Die Einsatzkräfte wurden um 18.15 Uhr alarmiert.

Außer dem Schornstein wurden auch zwei Balken durch das Feuer beschädigt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Abbehausen, Seefeld und Esenshamm.