Stadland Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Stadland in der Straße Zum Rockenmoor ist es in der Nacht zu Samstag zu einem Brand gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei sind auf dem Gehöft mehrere Personen gemeldet. Darunter seien auch Menschen, die dort betreut wohnen.

Der Alarm ging gegen 4 Uhr ein. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Die Löscharbeiten dauern noch an.