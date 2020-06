Feuerwehr: Schreckliche Einsätze bleiben gegenwärtig

Stadland Zwei schreckliche Einsätze bleiben in Erinnerung: Der Brand eines privaten Pflegeheims in Achterstadt und eine Suizid-Fahrt am Seefelder Schaart haben für die Stadlander Feuerwehrleute das vergangene Jahr geprägt.

Auf schmalen Wegen

Daran hat Gemeindebrandmeister Robert König bei seinem Rückblick auf 2019 in der Sitzung des Feuerwehrausschusses des Rates am Mittwochabend in der Großsporthalle Rodenkirchen erinnert. Der Großbrand am 23. November in Achterstadt war eine logistische Herausforderung, weil das Heim an einem schmalen Wirtschaftsweg lag; die großen Fahrzeuge konnten nicht wenden. Dennoch trafen die Rettungskräfte schnell ein, aber ihre Hilfe kam für zwei Bewohner zu spät.

Eine psychische Belastung war der Verkehrsunfall an der Landgaststätte Seefelder Schaart am 1. Oktober. Ein Jugendlicher, der den Brandrettern sehr gut bekannt war, hatte sich in seinem Auto das Leben genommen.

Insgesamt waren die Stadlander Brandretter zu 66 Einsätzen ausgerückt: 18 Brände am Tag, 9 in der Nacht, 22 Technische Hilfeleistungen am Tag und 9 in der Nacht sowie 8 Fehlalarme, davon 2 in der Nacht. Die meisten Einsätze gab es am Sonnabend (14), Sonntag (12) und Montag (10), die wenigsten am Mittwoch (5). Insgesamt kamen 22 506 Stunden zusammen – das sind 2,56 Jahre.

Die 4 Stadlander Ortswehren bieten 175 Einsatzkräfte auf, darunter 24 weibliche. Dazu kommen 59 Mitglieder in der Altersabteilung, 49 in der Jugendfeuerwehr, davon 15 weiblich, sowie 71 in der Kinderfeuerwehr, darunter 31 Mädchen.

In Vorkasse gegangen

Die im Frühjahr 2019 gegründeten Kinderfeuerwehren Seefeld/Reitland/Schwei und Rodenkirchen sind die großen Erfolgsgeschichten des vergangenen Jahres. „Der Andrang war so groß, dass wir in beiden Abteilungen einen Aufnahmestopp verhängen mussten“, sagte Robert König. Kritisch merkte er an, dass die Gemeinde kein Budget für die Kinderfeuerwehren zur Verfügung gestellt hatte, so dass einige Kameraden in Vorleistung gehen mussten.

Zu einer unendlichen Geschichte scheint sich das neue Mannschaftstransportfahrzeug für die Ortswehr Reitland zu entwickeln. Der Mercedes ist seit einem Jahr fertig, TÜV und Garantiezeit laufen. Aber das Fahrzeug ist nicht da, weil die Firma, die eine Sonderausstattung einbauen sollte, Insolvenz beantragt hat, schilderte Robert König. Zuvor hatte sie mehrfach den Liefertermin verschoben.

Wann das Fahrzeug endlich in Reitland eintrifft, ist derzeit völlig offen.