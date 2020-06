Feuerwehr: Den Bedarfsplan fortschreiben

Stadland Der Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde Stadland muss fortgeschrieben werden. Das fordert Gemeindebrandmeister Robert König in einem Antrag, über den an diesem Mittwoch der Feuerwehrausschuss des Rates berät. Das Gremium setzt sich um 19 Uhr in der Großsporthalle Rodenkirchen zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Wie Robert König schreibt, ist der Plan seit drei Jahren in Kraft und soll nach fünf Jahren aktualisiert werden. Wenn der neue Plan 2022 in Kraft treten solle, müsse 2021 mit der Fortschreibung begonnen werden, argumentiert der Feuerwehr-Chef. Ein weiteres Thema ist die Instandsetzung des Feuerwehrgeräteschuppens auf der Strohauser Plate, die die Ortswehr Rodenkirchen anmahnt.

