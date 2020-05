Reichlich Ärger für Mofafahrer

Stollhamm /Ellwürden Zwei Jugendliche aus Butjadingen müssen sich auf ein Strafverfahren gefasst machen. Sie waren auf Mofas unterwegs, ohne dafür einen Führerschein zu haben. Die Polizei wurde durch einen Zeugen auf die jungen Männer aufmerksam.

Der 16- und der 17-Jährige befuhren laut Polizeibericht in Richtung Nordenham die Butjadinger Straße. In Stollhamm zogen sie die Aufmerksamkeit eines Autofahrers auf sich, weil sie riskante Fahrmanöver vollführten und zudem mit 70 Stundenkilometern durch die geschlossene Ortschaft rasten. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die die beiden Mofa-Fahrer auf der Ellwürder Straße in Nordenham stellte. Einer der jungen Männer versuchte zu fliehen, die Polizisten konnten ihn jedoch stoppen. Eine Überprüfung ergab, dass die Jugendlichen ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs waren. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und informierten die Erziehungsberechtigten.

