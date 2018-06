Mehrere Haushalte ohne Strom

Stollhamm Mehrere Haushalte im Bereich Schwarzer Weg in Stollhamm sind am Sonntagvormittag vorübergehend ohne Strom gewesen. Wie die Stollhammer Feuerwehr mitteilt, ist sie um 10.45 Uhr gemeinsam mit den Burhaver Kameraden alarmiert worden, weil aus einem Stromverteilerkasten am Schwarzen Weg nach einem kräftigen Knall Rauch quoll. Am Einsatzort eingetroffen, fanden die Brandschützer zwar keinen Rauch, wohl aber Rußspuren. Löschen mussten die Wehren nicht. Der EWE-Notdienst rückte an und behob den technischen Fehler. Die Ortswehr Stollhamm blieb vorsichtshalber am Einsatzort, bis der Verteilerkasten gegen 12 Uhr wieder in Betrieb genommen werden konnte.

