Stollhamm Ein falscher Polizeibeamter hat am Neujahrstag auf der Schulstraße in Stollhamm „Verkehrskontrollen“ vorgenommen. Bekleidet mit einer Polizeiuniformjacke und eine Polizeimütze winkte er gegen 21.55 Uhr mit einer Kelle eine 38-jährige Autofahrerin an die Seite, um sie zu kontrollieren. Die Frau händigte ihm nach Mitteilung der echten Polizei ihre Dokumente aus. Nach etwa zehn Minuten gab er der Frau die Papiere zurück und entfernte sich mit einem unbekannten Auto.

Der Unbekannte wird als zwischen 40 und 50 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll kurze Haare und weder Bart, noch Brille getragen, außerdem akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen unter Telefon 04731/99810.