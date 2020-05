Nur 119 Einsätze im Jahr 2019

Südbollenhagen Die vier Feuerwehren der Gemeinde Jade sowie die First Respondergruppe sind im vergangenem Jahr zu 119 Einsätzen ausgerückt. Diese Zahl hob Jan Hauerken, Ortsbrandmeister in Südbollenhagen und stellvertretender Gemeindebrandmeister in der Gemeinde Jade, während der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Südbollenhagen hervor.

Dass es trotz des trockenen Sommers so wenig Brandeinsätze gegeben habe, sei schon eigenartig, sagte Jan Hauerken. Außerdem betonte er, dass jetzt alle vier Feuerwehren der Gemeinde Jade mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet seien und der Entwicklungsplan alle fünf Jahre neu überarbeitet werden müsse.

Angeschafft werden soll für die Feuerwehr Südbollenhagen in diesem Jahr ein neuer Mannschaftstransportwagen. Die Planungen für die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs für die Feuerwehr Schweiburg laufen ebenfalls. Für Treffen und Fahrten der Altersabteilung soll ein neues Konzept erarbeitet werden, hieß es.

