Brand Im Nordseebad Tossens: In letzter Minute Schlimmeres verhindert

Tossens „Das war kurz vor knapp“, sagt Butjadingens Gemeindebrandmeister Frank Linneweber. Wären er und seine Kameraden nicht so rasch am Einsatzort gewesen, wäre ein Wohnhaus an der Straße Zum alten Bahnhof in Tossens, in dem am Mittwoch in der Mittagszeit ein Feuer ausgebrochen war, wohl komplett niedergebrannt. Die beiden Bewohner des Hauses erlitten laut Polizei leichte Verletzungen bei dem Versuch, das Feuer selbst zu löschen. Sie mussten sich aber nicht in ärztliche Behandlung begeben.

Der Brand entstand in der Küche des Hauses. Einer der Bewohner hielt sich laut Polizei im angrenzenden Wintergarten auf, nahm einen ungewöhnlichen Geruch wahr und realisierte, dass seine Küche in Brand steht. Der Mann schlug Alarm und versuchte zusammen mit seiner Frau zu retten, was noch zu retten war. Wenig später waren 54 Feuerwehrleute aller vier Butjadinger Ortswehren im Einsatz. Unter anderem vom Dach des Wintergartens aus starteten sie ihren Löschangriff.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die Flammen über die Dunstabzugshaube in der Küche im Erdgeschoss bereits bis durch das Dach des Hauses gefressen. Ohne das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte hätte sich der Brand auf weitere Teile des Hauses ausgedehnt, ist Frank Linneweber überzeugt.

Laut Polizei steht fest, dass der Brandherd in der Küche des Hauses zu lokalisieren ist. Die Brandursache ist unterdessen noch nicht endgültig geklärt. Möglicherweise hatten die Eheleute Essen auf dem angestellten Herd vergessen, heißt es von der Pressestelle der Polizeiinspektion Delmenhorst, Oldenburg-Land und Wesermarsch.

Durch das Feuer entstand ein hoher Schaden an dem Haus. Die Polizei schätzt ihn auf 80 000 bis 100 000 Euro. Die Küchenzeile ist total ausgebrannt, im Dach des Hauses klafft ein großes Loch. Außerdem hat das Löschwasser erheblichen Schaden angerichtet. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Polizei hat den Brandort für weitere Ermittlungen zur Ursache des Feuers beschlagnahmt.

Die Tossenser Ortsdurchfahrt war am Mittwoch während der Löscharbeiten nicht passierbar. Zahlreiche Autofahrer mussten umdrehen und entsprechende Umwege in Kauf nehmen.