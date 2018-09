Tossens Zu einem Dachstuhlbrand rückten am Mittwochvormittag die Butjadinger Feuerwehren aus. In einer Ferienanlage in Tossens war aus noch ungeklärter Ursache das Dach eines Doppelhauses in Brand geraten. Bei Eintreffen der Feuerwehr sei das Feuer schon von außen sichtbar gewesen, berichtete der Stellvertretende Ortsbrandmeister Sascha Meister.

Den Einsatzkräften war gemeldet worden, dass sich noch zwei Menschen im Haus befinden. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass niemand mehr im Haus war. Da das Feuer genau im Bereich zwischen den beiden Haushälften ausgebrochen war, musste die Feuerwehr das Dach teilweise abdecken, um das Feuer löschen zu können.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Tossens, Eckwarden, Stollhamm, Burhave und die Drehleiter der Feuerwehr Nordenham.