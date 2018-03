Tossens In einer Feriensiedlung an der Nordseeallee in Tossens in der Gemeinde Butjadingen (Kreis Wesermarch) brennt ein Ferienhaus. Aktuell kämpfen die Einsatzkräfte sämtlicher vier Ortsfeuerwehren gegen die Flammen. Die Großleitstelle hatte gegen 19.30 Uhr Alarm ausgelöst. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe bereits das Dach des Ferienhauses bereits in Flammen gestanden, berichtet Renke Hessenius, Sprecher der Ortsfeuerwehr Tossens. Zum Glück ist das Ferienhaus zurzeit nicht bewohnt, so dass bei dem Feuer keine Menschen zu Schaden gekommen sind.

Zur Brandursache konnte die Polizei bislang noch keine Angaben machen.

Renke Hessenius geht davon aus, dass der Feuerwehreinsatz noch bis zum späten Abend dauern wird.