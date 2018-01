Tossens Starke Rauchentwicklung auf der Bowlingbahn von Center Parcs in Tossens hat am späten Dienstagabend alle vier Butjadinger Feuerwehren sowie Kameraden aus Nordenham und den Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Nach Mitteilung der Polizei löste die Brandmeldeanlage des Parks Nordseeküste um 23.36 Uhr Alarm aus. Der Einsatz der Feuerwehrleute zog sich bis 1.15 Uhr hin. Menschen waren laut Polizei durch den Brand nicht in Gefahr, da sich die Bowlingbahn nicht in Betrieb befand.

Die Brandursache, deren Ermittlung sich für die insgesamt 61 Einsatzkräfte wegen der heftigen Rauchentwicklung zunächst als schwierig erweis, war aller Wahrscheinlichkeit nach ein technischer Defekt. Die Feuerwehrleute fanden im hinteren Bereich der Bowlingbahn einen ursprünglich mit Holz verkleideten Kompressor vor, der sich nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei selbst entzündet hatte.

Zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Mittwoch noch keine Angaben machen. Dass bei dem Brand kein Gebäudeschaden entstanden ist, steht laut Polizeimeldung indes bereits fest.