Tossens Bei einem Küchenbrand in einem Wohnhaus an der Solthörner Straße in Tossens hat die Feuerwehr am Dienstagvormittag Schlimmeres verhindern können. Es entstand lediglich ein vergleichsweise geringer Sachschaden. Menschen wurden nicht verletzt; das Wohnhaus blieb von den Flammen verschont. Ohne das rasche Eingreifen der Feuerwehr hätte die Sache indes erheblich dramatischer enden können.

Um 11.13 Uhr war der Alarm bei der Feuerwehr eingegangen. Alle vier Butjadinger Ortswehren rückten aus; Eckwarden und Stollhamm kamen allerdings nicht mehr zum Einsatz. Zwei Trupps der Wehren Burhave und Tossens rückten nach Auskunft von Einsatzleiter Sascha Meister, stellvertretender Ortsbrandmeister der Tossenser Wehr, in die Küche vor und löschten dort die Flammen.

Der Brand war nach Mitteilung von Daniel Schönig von der Butjadinger Polizei entstanden, weil die Bewohnerin des Hauses vergessen hatte, in der Küche den Herd auszuschalten. Sie habe Sachen aus dem Auto holen wollen und dabei bemerkt, dass sich in der Küche Rauch bildete. Sie sei zurück ins Haus gelaufen und habe die brennende Bratpfanne vom Herd gezogen. Dann habe sie ihren behinderten Mann, der im Wohnzimmer saß, geschnappt und sei mit ihm ins Freie geflüchtet. Dort habe die Frau die Feuerwehr alarmiert, so Daniel Schönig.

Die Ortswehren waren mit 29 Leuten und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um den Mann der Hausbewohnerin.