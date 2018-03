Tossens Als die Feuerwehr in der Helgolandstraße eintraf, brannte der Dachstuhl bereits lichterloh. Die Hitze war so groß, dass die Dachpfannen glühten. Und entsprechend war zumindest im Bereich des Daches auch nicht mehr viel zu retten bei dem Feuer, das am Mittwochabend in einem Ferienhaus von Center Parcs in Tossens ausgebrochen war. Auf mindestens 50 000 Euro. schätzt Manager Mark Schuur den Schaden. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand.

Um 19.15 Uhr ereilte Mark Schuur die Nachricht, dass es in einem der Doppel-Bungalows in der Ferienhaussiedlung an der Helgolandstraße brenne. Center Parcs stellte umgehend ein Krisenteam zusammen. Unterdessen habe die starke Rauchentwicklung die Einsatzkräfte bereits am Verkehrskreisel, der von der Nordseeallee in die Helgolandstraße führt, ahnen lassen, dass in der Ferienhaussiedlung nicht nur eine Bratpfanne auf dem Herd kokelt, berichtet Renke Hessenius als Pressesprecher der Tossenser Feuerwehr.

Ausgebrochen war das Feuer offenbar im Dachgeschoss der rechten Haushälfte. Genau dort sitzt die Heizungsanlage des 1992 gebauten Bungalows. Mark Schuur schließt daher nicht aus, dass ein technischer Defekt an der Heizung das Feuer ausgelöst hat. Endgültig geklärt ist die Brandursache aber noch nicht, wie die Polizei bestätigt. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Bei dem Feuer waren 52 Brandschützer aller vier Butjadinger Wehren mit neun Fahrzeugen im Einsatz. Hinzu kamen Polizei und Rettungsdienst. Letzterer wurde zum Glück nicht gebraucht. Seit Anfang vergangenen Jahres renoviert Center Parcs in großem Stil seine Ferienhäuser in Tossens. Der betreffende Bungalow ist, wie die umliegenden Häuser an der Helgolandstraße auch, zurzeit an der Reihe. Deshalb beherbergen diese Häuser zurzeit auch keine Gäste. Andernfalls hätte die Sache deutlich dramatischer ausgehen können.

Der Bungalow, in dem das Feuer ausbrach, stand kurz vor der Fertigstellung, hatte unter anderem bereits eine nagelneue Küche erhalten. Zu Ostern sollte das Ferienhaus wieder vermietet werden. Daraus dürfte nun nichts werden. Weil eine solide Betondecke das Dach- vom Erdgeschoss trennt und die Feuerwehrleute rechtzeitig eingriffen, konnten die Flammen sich nicht bis nach unten durchfressen. Im Erdgeschoss entstand aber ein nicht unerheblicher Wasserschaden durch die Löscharbeiten. Bei der linken Haushälfte wurde zumindest auch das Dach erheblich in Mitleidenschaft gezogen.