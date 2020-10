Unfall in Nordenham: Nach Zusammenprall mit Auto überschlagen

Nordenham Ein 54-jähriger Autofahrer hat sich am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Nordenham bei einem Unfall mit seinem Wagen überschlagen. Der VW Golf landete auf dem Dach. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 54-Jährige aus Richtung Einswarden kommenden auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs gewesen. In Höhe der Einmündung in die Weserstraße prallte er aus bislang noch ungeklärter Ursache gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Smart, überschlug sich und landete auf der linken Fahrspur auf dem Dach.

Zum Glück waren dort keine Radfahrer oder Fußgänger unterwegs, die hätten verletzt werden können. Der 54-Jährige hatte alleine im Auto gesessen. Der geparkte Wagen auf den er prallte, war unbesetzt. Ein Abschleppdienst barg die beiden Fahrzeuge, an denen bei dem Unfall nach Schätzung der Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15 000 Euro entstanden ist.