Wasser hilft gegen Mäuseplage

Die starken Regenfälle der vergangenen Tage helfen den Landwirten durchaus bei der Bekämpfung der Mäuseplage – nicht nur im Moorhauser Polder und in den Bornhorster Wiesen (Oldenburg). Für die Landwirte kommt die Hilfe von oben in höchster Not. Die Kehrseite: Die Wassermassen lassen eine Bearbeitung der Flächen nicht zu. Und in vielen Fällen ist das Grasland nach den Fraßschäden der Feldmäuse nur noch durch eine Neuansaat zu retten. Und dann droht schon ein neues Problem... BILD: Friederike Liebscher