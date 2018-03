Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden

Wehrder

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend, gegen 21.58 Uhr, in der Straße Wehrder (Elsfleth, Landkreis Wesermarsch) ereignet. Ein 41 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Elsfleth musste nach Polizeiangaben mit seinem Fahrzeug verkehrsbedingt warten. Dies übersah der hinter ihm fahrende 26 Jahre alte Pkw-Fahrer, ebenfalls aus Elsfleth. Er konnte einen Zusammenstoßnicht verhindern. Bei diesem wurde der 41-Jährige leicht verletzt undes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.