Werkzeuge aus Haus gestohlen

Wehrder Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag, 11. Juni, 13 Uhr, bis Dienstag, 12. Juni, 7 Uhr, in ein Bauernhaus in Wehrder eingebrochen. Das Haus südlich von Elsfleth an der B 212 wird derzeit umgebaut. Nach Polizeiangaben wurden alle Räume und die angrenzende Scheune durchsucht; entwendet wurden diverse Werkzeuge. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Wer im Tatzeitraum Verladearbeiten festgestellt hat oder andere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Brake unter Telefon 04401/9350 oder in Elsfleth unter Telefon 04404/2263 zu melden.

