Weserdeich Wie gut es ist, sechs Feuerwehren in der Gemeinde zu haben, die sich gegenseitig unterstützen, wurde im vergangenen Jahr unter Beweis gestellt. Die Zusammenarbeit habe bestens geklappt, lobte Bürgermeister Hartmut Schierenstedt auf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Weserdeich. Gemeint hatte er die Stürme, die Ende 2017 den Einsatzkräften jede Menge Arbeit bescherten.

Vor den Grußworten der Gäste blickte Ortsbrandmeister Gerold Schlötelburg jedoch erst einmal auf die vergangenen zwölf Monate zurück. Zu neun Einsätzen rückte die Feuerwehr Weserdeich 2017 aus. Der Küchenbrand in der Lange Straße war am 27. Februar die erste Alarmierung, bei der zum Glück durch einen zufällig vorbeikommenden Feuerwehrkameraden die Bewohner gerettet werden konnten. Außerdem riefen zwei Fehlalarme, Rauchentwicklung im Technikraum einer Bank oder auf dem Herd vergessene Eier die Retter genauso auf den Plan wie mehrere Hilfeleistungen.

Neben den 25 Dienstabenden schoben die am Ende des Jahres 18 Einsatzkräfte 27 Sonderdienste. In Eigenleistung wurde der Hof vor dem Feuerwehrhaus gepflastert – eine Arbeit, mit der die Einsatzkräfte rund einen Monat beschäftigt waren. 250 Tonnen Schotter, 25 Kubikmeter Pflastersplitt, 350 Quadratmeter Steine wurden unter anderem bewegt, so dass nun endlich Schluss mit Matsch und Pfützen ist. Vor lauter Arbeit habe er ganz vergessen, rechtzeitig den stets beliebten Ferienspaß anzumelden, gestand der Ortsbrandmeister. In diesem Jahr findet die Aktion auf jeden Fall statt, versprach er.

Ein Höhepunkt war im September die Gründungsfeier der „Deichzwerge“. 20 Mitglieder hat die Kinderfeuerwehr, die von Sabine Paczkowski und ihrem engagierten Team betreut wird.

Fachbereichsleiter Michael Heibült hatten es besonders die selbstgebastelten Helme angetan, die in der Fahrzeughalle aufgereiht im Regal lagerten. „Das Filmen oder Fotografieren von Unfällen ist eine Straftat“, prangerte er auch in Weserdeich die zunehmende Respektlosigkeit gegenüber den Einsatzkräften an.

Gemeindebrandmeister Klaus Niekamp erklärte, dass die Kinderfeuerwehr – genau wie die Jugendwehren – 2018 im Haushaltsentwurf bedacht werden müsse; er betonte, dass die Deichzwerge nun langsam aus ihrem „Strampelalltag“ entlassen werden müssten. Es sei notwendig, Strukturen zu schaffen und Forderungen künftig über den Gemeindejugendwart an die Gemeinde heranzutragen.

Der Bürgermeister berichtete mit Blick auf die Großschadensfälle der vergangenen Monate, dass ein Einsatzstab auf Gemeindeebene ins Leben gerufen werden solle.

Nachdem es viel Lob und Dank seitens der anwesenden Ratsmitglieder gab, wurden den Feuerwehrmitgliedern vom stellvertretenden Gemeindebrandmeister Herbert Meyer Anstecknadeln überreicht, die sie künftig als Feuerwehrmitglieder der Gemeinde Berne ausweisen.