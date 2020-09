Einsatz: Fahrzeug landet nach Unfall im Straßengraben

Wesermarsch Neben dem schweren Verkehrsunfall auf der B 211 war die Polizei bei drei weiteren Unfällen im Einsatz.

Am Samstag stießen gegen 15.20 Uhr auf der Kreuzung Bollenhagener und Kreuzmoorstraße zwei Pkw zusammen. Eine 87-Jährige aus Hannover hatte die Vorfahrt missachtet und war mit ihrem Pkw mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw eines 49-Jährigen aus Bremerhaven zusammengestoßen. Der Pkw des Bremerhaveners schleuderte in den Straßengraben. Der 49-Jährige wurde leicht verletzt ins nächste Krankenhaus gebracht. Erste Hilfe leistete eine Männerradfahrergruppe aus Aurich. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 16 000 Euro.

Bereits am Freitag kam es gegen 12.10 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Golzwarder Straße in Brake, bei dem ein 23-Jähriger leicht verletzt wurde. Ein 26-Jähriger hatte zwei verkehrsbedingt haltende Pkw übersehen und war mit seinem Fahrzeug auf den hinteren Pkw aufgefahren, der dadurch auf das vor ihm stehende Auto geschoben wurde. Der Sachschaden beträgt rund 9000 Euro.

Leicht verletzt wurde ein 71-jähriger Pedelec-Fahrer am Freitag gegen 16.25 Uhr auf der Sinaburger Straße in Brake. Eine 82-jährige Pkw-Fahrerin wollte mit ihrem Fahrzeug nach rechts in den Scheideweg einbiegen und übersah den von rechts kommenden Pedelec-Fahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge blieben unbeschädigt.