Wesermarsch Für die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ist der Jahreswechsel in der südlichen Wesermarsch ruhig verlaufen. Besonders arbeitsintensive oder bedrückende Einsätze gab es bis zum späten Nachmittag des Neujahrstages erfreulicherweise nicht.

Aber mit einem buchstäblichen Schreck in der Morgenstunde begann für die Einsatzkräfte der Elsflether Feuerwehr das neue Jahr: Nur vier Minuten nach Mitternacht wurden sie zu einem Einsatz in ein Wohngebiet im Bereich des Schul- und Sportzentrums gerufen. In der Fliederstraße war durch Feuerwerkskörper eine Thuja-Hecke auf rund vier Metern Länge in Brand geraten.

Den Anwohnern gelang es mit vereinten Kräften, das Feuer weitgehend einzudämmen. Die angerückten Einsatzkräfte brauchten daher nur noch Nachlöscharbeiten vornehmen, wie der Elsflether Feuerwehr-Pressesprecher Stefan Wilken wenige Stunden nach diesem Einsatz der NWZ mitteilte.

Zeit, um auf das neue Jahr anzustoßen, blieb den Feuerwehrleuten nach diesem Einsatz allerdings kaum. Denn bereits um 0.50 Uhr wurden sie erneut alarmiert. Diesmal brannten in der Mühlenstraße Verpackungsreste von Feuerwerkskörpern.

Auch dieses Feuer war nach wenigen Minuten gelöscht und die Einsatzkräfte konnten wieder nach Hause zurückkehren. Danach blieb es in der Stadt Elsfleth dann endlich ruhig – zumindest für die Feuerwehrleute.

Die Polizei hingegen musste sich in der Neujahrsnacht in Elsfleth mit mehreren Sachbeschädigungen an Autos beschäftigen. In einem Fall hatten Zeugen kurz vor 6 Uhr einen 36 Jahre alten Mann dabei beobachtet, wie dieser einen Außenspiegel von einem Pkw abtrat. Die Zeugen hielten den Mann beherzt fest, bis die Polizeibeamten eintrafen und den 36-Jährigen mitnahmen.

Wer über sein Mobiltelefon oder über den Computer mit dem Warn- und Informationssystem „Katwarn“ verbunden ist, der bekam noch in der Neujahrsnacht gegen 2.20 Uhr eine Unwetterwarnung der Großleitstelle Oldenburg. Gewarnt wurde vor extremem Nebel mit Sichtweisen teilweise unter fünf Meter. Dadurch konnte es auf einigen Straßenabschnitten durchaus auch rutschig sein. Eine Massenkarambolage gab es dadurch etwa auf der Autobahn 1, in der südlichen Wesermarsch wurden allerdings keine witterungsbedingten Unfälle gemeldet. Neblig blieb es hingegen den ganzen Neujahrstag über.

Noch vor dem Jahreswechsel, nämlich am Montag gegen 12.50 Uhr, wurde ein 74-jähriger Fahrer eines Pedelec bei einem Unfall auf der Bäderstraße bei Diekmannshausen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann mit seinem Fahrrad mit elektrischem Hilfsmotor auf der Bundesstraße 437 in Richtung Varel. Ein 80-Jähriger, der ihm mit seinem Pkw der Marke Daimler-Benz folgte, wollte den Zweiradfahrer überholen, unterschätzte aber den Abstand. Mit dem rechten Außenspiegel seines Pkw touchierte der 80-Jährige den Radfahrer, der dadurch zu Fall kam und sich leicht verletzte. Er wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Varel gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 4500 Euro.

Ebenfalls bereits am Montag hat ein 64 Jahre alter Berner gegen 17.50 Uhr beim Ausparken in der Stedinger Straße mit seinem Pkw ein hinter seinem Fahrzeug ordnungsgemäß geparktes Auto eines 51-jährigen Lemwerderaners touchiert.

Der Berner stieg nach Polizeiangaben aus, betrachtete den Unfallschaden, sprach mit dem vermeintlichen Fahrzeughalter und entfernte sich vom Unfallort. Als der tatsächliche Fahrzeughalter zurückkehrte, wurde er von Zeugen auf den Verkehrsunfall aufmerksam gemacht.

Da das Kennzeichen des Unfallflüchtigen bekannt war, war er schnell ermittelt. Polizeibeamte suchten ihn daraufhin zu Hause auf und teilten ihm mit, dass gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wird. Die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt.