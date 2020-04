Krisenmanagement: Nachts im Straßengraben

Wesermarsch Bei schweren Unfällen, bei internistischen Notfällen, Suizid oder plötzlichem Kindstod: Immer, wenn unvorhergesehene dramatische Situationen die Menschen erschüttern, sind die Helfer vom Kriseninterventionsteam Wesermarsch (KIT) der Malteser vor Ort. Torsten Renken, Einsatzleiter des Teams, berichtete jetzt in Lemwerder über die Arbeit der freiwilligen Helfer in der Wesermarsch.

Seit 2007 gibt es die Gruppe, und seitdem werden steigende Einsatzzahlen vermeldet. „In diesem Jahr hatten wir schon 21 Einsätze in zwei Monaten“, sagte Renken. Ziel ist es, den Menschen, die von einem dramatischen Geschehen betroffen sind, möglichst schnell zu helfen.

Zeit bieten

Gerade am Anfang könnten akute Belastungssituationen mit relativ wenig Aufwand beeinflusst werden. „Die Verarbeitung der Ereignisse lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch positiv unterstützen“, so Renken. Die Helfer würden vor allem eines bieten: genügend Zeit. „Wir hören zu, bieten praktische Hilfe an und organisieren die nächsten Schritte“, erklärt Renken. Dazu gehört auch Hilfe beim Abschied von toten Familienangehörigen, zum Beispiel beim plötzlichen Kindstod. Diese Fälle stellen 2 Prozent der Einsätze dar. 16 Prozent sind die Überbringung von Todesnachrichten mit der Polizei, 9 Prozent sind Gewalttaten, 20 Prozent Verkehrsunfälle, 24 Prozent interne Notfälle (zum Beispiel eine erfolglose Reanimation), 21 Prozent Suizid und 8 Prozent Unfälle.

Zwölf Freiwillige

Zwölf Freiwillige arbeiten im Team des KIT mit. Sie stehen zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung und werden über den Rettungsdienst alarmiert. Finanziert wird das Angebot über Spenden und Mitgliedsbeiträge.

Die Helfer haben alle eine medizinische oder soziale Ausbildung. Sie werden in Niedersachsen nicht, wie Feuerwehrleute, für ihre Einsätze freigestellt. In Bayern ist das mittlerweile der Fall. „Das schafft oft Probleme. Bis jetzt haben wir aber jeden Einsatz geschafft“, sagt Renken. „Auch wenn es manchmal mühsam ist: irgendwie geht es immer.“