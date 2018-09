Wesermarsch Der Standort ist gut gewählt an diesem Vormittag. Bei der Elsflether Stadthalle stehen Oberkommissar Thomas Drüke (Lemwerder) und seine Kollegin, Oberkommissarin Martina Peters (Elsfleth). Sie werden Autofahrer anhalten, die ihnen ihre beiden Kollegen, die in einer Zivilstreife auf dem Aldi-Parkplatz den Straßenverkehr auf der Oberrege in Richtung Berne im Blick haben, per Funk melden. Ihren Streifenwagen haben sie möglichst unauffällig abgestellt.

Es ist wie verhext an diesem Donnerstag. Bundesweit finden an diesem Tag Kontrollen gegen „Handys am Steuer“ statt. Auch das Polizeikommissariat Brake beteiligt sich. „Die Elsflether fahren vorbildlich“, sagt Martina Peters nach einer geraumen Weile. Kein Verstoß ist bislang gemeldet worden, Autos und Lkw fahren mit angemessener Geschwindigkeit. Autofahrer und Beifahrer, so viel ist zu sehen, sind auch angeschnallt. Es gibt nichts zu beanstanden.

Mit der Station an der Stadthalle statt beim Brummi-Treff wollte die Polizei verhindern, dass mögliche Übeltäter nach rechts über die Nordermoorer Hellmer entwischen können. Doch dieser Vorsicht bedarf es diesmal nicht. Am Steuer zu telefonieren, sei fahrlässig und gefährlich, sagt Thomas Drüke, und nennt auch den Grund für diese bundesweiten Kontrollen. Die Dunkelziffer bei Unfällen sei hoch. Mit dem Blick auf sein Handy während der Fahrt gefährde man auch andere Verkehrsteilnehmer. Ablenkung könne zu schweren Unfällen führen.

Handy-Sündern drohen Bußgelder. Thomas Drüke blättert im blauen Tatbestandskatalog. „Der Bibel der Polizei“, wie er sagt. Statt 60 Euro müssen Autofahrer neuerdings 100 Euro berappen, wenn sie mit Handy am Steuer erwischt werden. Dazu gibt es einen Punkt in Flensburg. 150 Euro und zwei Punkte kostet es, wenn damit eine Gefährdung verbunden ist. Gar 200 Euro und zwei Punkte in Flensburg sind fällig, wenn der Autofahrer bei der Handynutzung einen Unfall baut.

Was erlaubt ist und was nicht Mobilfunkgeräte dürfen nicht vom Fahrer in die Hand genommen werden, während der Motor läuft. Wer an einer Ampel steht und den Motor abschaltet, darf es jedoch. Ist lediglich eine Start-Stopp-Automatik vorhanden, gilt der Motor nicht als vollständig ausgeschaltet. Einzelne Funktionen des Handys dürfen genutzt werden, sofern der Fahrer es dazu nicht in die Hand nehmen muss, beispielsweise als Navigationsgerät. Wichtig ist, dass man das Mobilfunkgerät über eine Sprachsteuerung bedienen kann. Über eine Freisprecheinrichtung ist das Telefonieren am Steuer erlaubt. Ein Headset zum Telefonieren zu nutzen, ist erlaubt. Es spielt keine Rolle, ob das Signal per Bluetooth oder Funk übertragen wird, oder ob es über ein Kabel angeschlossen ist.

Auch Radfahrer müssen sich in Acht nehmen. Das Bußgeld wurde von 25 auf 55 Euro erhöht. Wer als Radfahrer sein Handy nur in der Hand hält und den Verkehr gefährdet, riskiert ein Bußgeld von 75 Euro. Baut der Radler einen Unfall, muss er 100 Euro löhnen.

An der Oberrege rollen Auto für Auto, Radfahrer um Radfahrer an den beiden Beamten vorbei. Dann die plötzliche Meldung. Ein Fahrer halte etwas Dunkles ans Ohr. Thomas Drüke stoppt einen weißen Geländewagen. Der Fahrer bleibt zwar ruhig, steigt aber doch ein wenig genervt aus. „Ganz ehrlich, was soll das“, sagt er. Als er den Grund erfährt, stutzt der Autofahrer und sagt: „Die sollen genau gucken. Ich hatte eine Parfümflasche in der Hand.“

Thomas Drüke kontrolliert den Wagen. Und tatsächlich: Das Handy des Mannes steckt in der dafür vorgesehenen Halterung – und es ist hell. Dafür liegt eine dunkle Parfümflasche in der Seitenkonsole. „Ist erledigt“, sagt Thomas Drüke daraufhin und meldet sich auch bei seinen Kollegen von der Zivilstreife.

Nach eineinhalb Stunden ist die Kontrolle an der Oberrege beendet. Das Ergebnis: Die Autofahrer verhielten sich in dieser Zeit vorbildlich.